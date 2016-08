Avanzan labores de remodelación de escuela primaria en La Tapona

By Redaccion El Heraldo SLP on 28 agosto, 2016

Ya suman dos semanas de labores en las que se ha avanzado en la rehabilitación de la escuela primaria La Alborada, ubicada en la comunidad de La Tapona, municipio de Villa Hidalgo, la infraestructura que se colocará será: rampa para discapacitados, jardinera, cambio de instalaciones de energía eléctrica, renovación de estante para libros y retoque de la pintura de todas las aulas.

El presidente municipal, Gabriel Gutiérrez Cortés, realizó una gira de trabajo por las comunidades de Villa Hidalgo, durante esta gira supervisó personalmente los avances de las obras de rehabilitación que se están realizando en toda la institución. El edil estuvo acompañado de Carlos Vite Hernández, dirigente municipal del Movimiento Antorchista.

La Alborada es una institución de nivel primaria que actualmente atiende acerca de 200 alumnos, quienes regresaron a clases el pasado lunes y tuvieron que hacer uso de aulas provisionales para no perder sus clases, mientras tanto las labores de remodelación continúan. El edil solicitó a los colaboradores en la obra que aseguren las instalaciones para que no haya ningún incidente en la escuela que pueda afectar a los estudiantes.

Atendiendo a las normas de accesibilidad en las escuelas para personas en sillas de ruedas, se están instalando rampas como parte de las medidas pertinentes para asegurar el acceso en igualdad de condiciones. En México Sólo 24 por ciento de escuelas de educación básica cuenta con rampas para sillas de ruedas, Gutiérrez Cortés hizo alusión al boletín emitido por la Cámara de Diputados en el que se señala la falta de instalaciones, material especial y problemas económicos, los cuales impiden a discapacitados asistir a la escuela.

El informe indica textualmente lo siguiente: Alrededor de 96 mil 130 centros educativos carecen de rampas para sillas de ruedas o personas en muletas, mientras que 102 mil 548 no disponen de adecuaciones en los sanitarios para estas personas. Ante ello el alcalde antorchista dijo estar trabajando para disminuir estas cifras.