Aumentan los vendedores ambulantes porque hay más desempleados

By Redaccion El Heraldo SLP on 28 agosto, 2016

En el reporte trimestral del INEGI publicado a principios de agosto en el renglón de empleo reporta que el 21% de los desocupados no contaban con estudios completos de secundaria, pero el restante, o sea el 78.9% de los desocupados contaba con estudios de preparatoria, licenciatura y posgrado.

Esto nos revela varias situaciones sumamente difíciles: el estado a través de la Secretaría de Educación Pública y las universidades e instituciones de educación superior están ofreciendo servicios educativos más bien para crear fuentes de empleo para sus trabajadores en el caso de la SEP y en el caso de las instituciones de educación superior privadas, la educación es uno de los más lucrativos negocios de bajo riesgo actualmente.

Pero hay otra realidad: la de un ejército de jóvenes intelectualmente preparados, pensantes pero resentidos con el estado y con una sociedad que los rechaza por falta de oportunidades, en esto se incluye la aparición de out-sourcings que hoy controlan por encima de los sindicatos más del 80% de las plazas de todos los niveles en México, estas empresas out-sourcing comúnmente son norteamericanas, brasileñas, españolas y mexicanas.

Pero también estos simples datos del INEGI nos revelan que el desempleo en México sigue incrementándose a pesar de los programas de gobierno que inició en 2012; y que de una manera ya acostumbrada, durante su campaña y aún el día de la toma de posesión en su discurso aseguró el Presidente de la República que habría empleo suficiente y bien remunerado, pero los datos que divulgó en sus Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo el INEGI, nos revela que a partir de octubre de 2008, debido a la crisis económica de Norteamérica, la tasa de desocupación abierta que se ubicaba en México en 3.2%, de la población económicamente activa, que eran cerca de 1.6 millones de mexicanos, hoy a siete años de distancia, se incrementó dicha tasa a 6.25% de la población económicamente activa, es decir, el número de mexicanos desocupados se elevó a 3.8%. En Concreto, la desocupación se incrementó en estos siete años un 64%.

Pero lo que hoy nos dice el INEGI que solo parecen cifras frías, lo estamos viendo todos los días con el incremento de vendedores ambulantes en las calles y con una cantidad enorme de desempleados en todas las ciudades.

El desempleo no ha golpeado solamente a la clase de más bajos recursos, dentro del nivel socioeconómico alto también existe una elevada alta tasa de desempleo, solamente que dada la posición económica de este segmento de población, se logra financiar la existencia de esa población desempleada.

Es necesario que de manera urgente igual y como se está poniendo en los juicios orales y otros temas de importancia para el país, se aborde de manera frontal el desempleo en México y el crecimiento acelerado que se está dando en este renglón, se analice desde sus bases, es decir que es lo que está produciendo desempleados en nuestro país, por ejemplo que se revisen todos los tratados de libre comercio, ya que en su mayoría México no pasa a ser sino un simple comprador de productos extranjeros lo que obviamente produce desempleo en nuestro país porque dejamos de producir muchos insumos en desventaja de aranceles con todos aquellos países con los que ha firmado tratados de libre comercio.

Por ejemplo en este momento en México se importa más del 60% de todos los alimentos que se consumen en nuestro país que ancestralmente teníamos la capacidad de producir. El desempleo es el más grande problema a resolver en nuestro país.