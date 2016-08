Trump dice que afroamericanos votarán por él

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo este sábado que los afromericanos votarán por él en las elecciones de noviembre al ver hechos como el asesinato a tiros de la prima de la estrella del baloncesto Dwyane Wade mientras paseaba a su bebé en Chicago.

“A la prima de Dwayne Wade le han disparado mientras paseaba a su bebé en Chicago. Justo lo que he estado diciendo. ¡Los afroamericanos votarán Trump!”, escribió este día el magnate neoyorquino en su activa cuenta de la red social Twitter.

Nykea Aldridge, prima de la estrella de la NBA y los Chicago Bulls, murió el viernes con 32 años al quedar en medio del fuego cruzado de dos hombres y recibir el impacto de las balas cuando paseaba a su bebé por el barrio de Parkway Gardens del South Side de la violenta ciudad de Chicago.

De inmediato, Wade expresó su indignación en Twitter: “Mi prima fue asesinada hoy en Chicago. Otro acto sin sentido de violencia por arma de fuego. Cuatro niños perdieron a su mamá SIN RAZÓN. Irreal. #basta”.

Trump considera que este suceso le da la razón en la descripción que ha hecho en los últimos días sobre cómo viven los afroamericanos en Estados Unidos: “Pobreza. Rechazo. Una educación horrible. No vivienda, no casas, no posesiones. Unos niveles de criminalidad que nadie ha visto”, dijo esta semana en un mitin.

“Puedes ir a zonas de guerra en países en los que estamos luchando y es más seguro que los barrios de minorías que gestionan los demócratas”, agregó.

Con este argumento, Trump emplazó a los afroamericanos, entre los que tiene menos del 10% de los apoyos en las encuestas, y a los hispanos, otro electorado que se le resiste, que voten por él porque “¿Qué diablos tienen que perder?

La campaña de la candidata demócrata reaccionó enseguida con un video en el que respondía a esa pregunta: “Todo”.