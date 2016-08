Santos viaja a Tepic en busca del triunfo

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

Luego de una semana de entrenamientos intensos, tanto en el gimnasio como en el terreno de juego, Santos FC viajó a Tepic, Nayarit con la firme intención de encontrar el triunfo ante Coras, en partido a efectuarse este sábado 27 de agosto correspondiente a la fecha 3 de la Segunda División Premier.

Con dos empates consecutivos en el arranque de la temporada, los pupilos del Luis Antonio “Cadáver” Valdez trabajaron a conciencia durante la semana, ya que saben que pueden conseguir la victoria en este encuentro en Tepic y más porque en los anteriores dos encuentros la puntería no estuvo fina y quieren ahora si anotar en las opciones que se les presenten.

Para ello, en las prácticas se ocuparon en prestar atención en las indicaciones del director técnico en cuanto a la ofensiva se refiere, con el objetivo de buscar variantes que los lleve a concretar las opciones de gol que tengan frente al arco de Coras, obviamente sin descuidar la zona baja y media de la estructura de equipo.

Tanto en el juego ante Tuzos del Pachuca en la fecha uno, como en el de local frente a Gallos Blancos de Querétaro, los delanteros potosinos tuvieron buenas opciones de romper la red rival, sin embargo por buenas acciones de los arqueros así como en fallas a la hora buena, no se pudo cantar el ansiado gol.

Para este encuentro de la fecha 3 del torneo Apertura 2016 de la Segunda División Premier y que se lleva a cabo este sábado 27 de agosto a las 19:00 horas del pacifico (20:00 horas del centro de México), a Santos FC le toca visitar a Coras de Tepic, equipo que, por su parte, ha conseguido un empate en su casa y una derrota de visitante, (0-0) en su terruño con AEM Futbol Club en la fecha inicial y en la segunda cayó por goleada (3-0) en casa de Monarcas Morelia.

De esta manera los jugadores celestiales hicieron el viaje a Nayarit con la intensión de encontrar el primer triunfo de la temporada, aunque saben que no será fácil pero tienen en mente lograr el objetivo que se han trazado.