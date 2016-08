Por falta de insumos en el IMSS pospone por más de seis meses operaciones

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

Hay pacientes que desde el mes de enero requieren de intervenciones quirúrgicas y hasta ahora no se las han podido realizar por falta de insumos

Por falta de insumos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han tenido que reprogramar las atenciones de los pacientes, ya que hasta ahora no se cuenta con el material necesario para atenderlos.

Como ejemplo está el paciente de 42 años de edad, habitante de Tierra Nueva, quién el pasado 18 de enero se accidentó en su casa, lo que le provocó una fractura expuesta de tibia. El 13 de febrero fue trasladado al hospital Nº 1 del IMSS en donde le colocaron un fijador en la parte lesionada y dos días después fue dado de alta médica.

En donde hasta ahora no se cuenta con los materiales suficientes para atender a los pacientes que desde el mes de enero necesitan operaciones importantes y hasta ahora no la reciben por esta situación.

Existe una amplia lista de pacientes que están a la espera de ser operados, pero hasta ahora no reciben alguna respuesta positiva por parte de los médicos, ya que no cuentan con los recursos suficientes

Debido a la falta de insumos en la Unidad Médica Familiar No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), don Jacinto Rico de León no ha podido ser operado de una lesión que sufre desde hace siete meses.

Luego de la atención, le establecieron distintas fechas para ser intervenido quirúrgicamente a fin de colocarle un clavo en el tobillo; sin embargo, hasta el momento no se ha concretado.

El derechohabiente expuso que este jueves sería operado, sin embargo, no llegó al hospital el material requerido, me dan una fecha y otra, y ninguna se hace… Ahorita ya me la pusieron para el martes, pero no es seguro.