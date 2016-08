No andaba perdida, andaba con amigas

Una mujer, a la cual sus familiares la reportaron como desaparecida, regresó sola a su domicilio, dijo se había quedado con unas amigas. Había salido con un amigo, quien la había invitado a festejar con motivo de su cumpleaños, pero ya no había vuelto a casa. Agentes ministeriales investigaron hasta que les avisaron que sola había vuelto a casa.

Lograron esclarecer policías ministeriales la desaparición de una joven de 18 años de edad, quien tras acudir con un amigo a festejar su cumpleaños, ya no regresó a su domicilio, por lo que sus padres solicitaron el apoyo de las autoridades para localizarla. Los hechos iniciaron el pasado 23 de agosto cuando una madre de familia pidió la intervención de los policías investigadores, ya que dos días antes, su hija salió del domicilio con rumbo a la zona centro de Ciudad Valles, donde un amigo la invitó a comer con motivo de su cumpleaños, pero después de esto no regresó a la casa.

De inmediato se iniciaron las investigaciones y los agentes alertaron a todas las unidades y proporcionaron la media filiación de la joven, al mismo tiempo que se realizaban entrevistas a personas que pudieran conocer sobre el paradero de Imna N., de 18 años de edad.

Fue apenas ayer que la señorita regresó a su domicilio sana y salva, y al ser cuestionada por sus familiares, señaló que después de comer con su amigo, decidió irse a casa de unas amigas donde se quedó a dormir.

Al asegurarse que la joven se encontraba bien y ya de regreso con sus padres, los policías ministeriales finalizaron la búsqueda, asentando en la investigación el desenlace y haciendo presentes ante la autoridad a la familia para que se deslinden responsabilidades.