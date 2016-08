Las 2 consolas de videojuegos que cambiarán la experiencia del usuario

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

Lo que comenzó como rumor a inicios de año, hoy es una realidad, se presume que en el mes de septiembre, Sony hará el anuncio oficial de lo que hasta ahora la gente ha denominado como Play Station 4.5 o Play Station NEO.

Más que ser nueva consola, se trata de una actualización del hardware, con mejoras puntuales a la PS4 de la actual generación, con lo que se espera la máxima resolución en imágenes.

Los ajustes en la nueva Play Station van orientados a los usuarios de pantallas 4k, con contenido UHD en formato físico o vía streaming. Actualmente, algunos de estos juegos ya corren a 1080p a 60 fotogramas por segundo, función que no está disponible para todo el catálogo.

Aunque no cuentes con un televisor 4K, una consola "future proof" te permite sacarle provecho a la pantalla que tengas, exprimiendo todo el potencial de Play Station.

En especificaciones más técnicas, ésta cuenta con mayor velocidad de reloj en el procesador y ancho de la banda, con una cuota de fotogramas por segundo nativo a 1080p en Full HD, lo que permite escalar aún más la imagen para soportar contenido en 4k. Además de cambios en el plano estético con la posibilidad de tener un diseño renovado, más estilizado.

Adentrándonos en otros lanzamientos, está el Xbox One S y Scorpio, una consola Premium, que contará con 6 teraflops de poder de cómputo.

Demostrando que estas actualizaciones no volverán obsoletos los nuevos juegos sino que mantendrán la compatibilidad entre sus equipos.