Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

San Luis bajo agua.- Pues en unas cuantas horas San Luis Potosí estuvo a punto de vivir una tragedia a consecuencia del torrencial aguacero que cayó en el poniente de la ciudad el pasado jueves. Las vialidades y el sistema de drenaje colapsaron y dos personas fueron arrastradas por los auténticos ríos en que se convirtieron las arterias de la ciudad. Las precipitaciones pluviales también afectaron al Ayuntamiento, que hasta antes del “diluvio” presumía que la ciudad ya no se inundaba, gracias a los trabajos que realiza, entre ellos el desazolve de “cientos o miles de toneladas de basura en las alcantarillas”.

Denuncia.- Al respecto, Ricardo Gallardo no dudo en acusar a ex funcionarios municipales de haber puesto en riesgo a los potosinos por su presunta participación en la violación de áreas protegidas en algunas zonas serranas, para la aprobación de proyectos de construcción de fraccionamientos en zonas altas de la ciudad, lo que ha generado que «hoy la ciudadanía esté en riesgo cada vez que llueve”.

Investigación.- Informó que el Municipio abrió un proceso de investigación en contra de administraciones panistas y priistas por su participación en la violación de áreas protegidas en zonas serranas, en donde se construyeron residencias sin instalar infraestructura hidráulica necesaria para contener los desfogues de agua que anteriormente era absorbida por los cerros. Reveló que existen presiones por parte de grupos de desarrolladores que anteponen sus intereses económicos a la seguridad de todos los capitalinos.

Apoyo estatal.- Por su parte, el gobernador Juan Manuel Carreras, anunció que se apoyará a quienes resultaron afectados por las lluvias e indicó que el impacto de las precipitaciones pluviales demandan un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, para evitar que ocurran afectaciones mayores y sostuvo que la misma coordinación, será necesaria para realizar los trabajos de rehabilitación integral de la infraestructura siniestrada, por el efecto de las precipitaciones.

Equipo de cómputo.- Por cierto, ayer, durante su gira de trabajo por Tamazunchale, el mandatario estatal entregó dos mil equipos de cómputo al 100 por ciento de escuelas públicas en Tamazunchale, que benefician a 26,073 alumnos y alumnas de 379 centros educativos de Tamazunchale; se logra una cobertura del 100 por ciento de las escuelas públicas. Asimismo, por primera vez en la historia de SLP, entrega uniformes a escolares de educación indígena de un total de 32 mil que entregará en toda la entidad.

Fin de semana de feria.- Grandes atractivos ofrece la Fenapo para este fin de semana, En el Teatro del Pueblo se presenta este sábado Renacimiento 74 y el domingo la internacional Sonora Santanera. En El Domo se presentarán las funciones del Circo Atayde, evento totalmente con funciones a las 17:00 19:00 y 21:00 horas y el Illusion On Ice con horarios a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas. Todo esto con gratis, informó Rafael Villalobos Márquez.

Feria del Empleo.- El próximo miércoles 31 se realizará la Feria de Empleo de la Juventud en las instalaciones del Inpojuve, en un horario de 8:00 a 14:30 horas, en donde se ofertarán 550 empleos. Entre las empresas que ofrecerán vacantes se encuentran: Goodyear, General Motors, Grupo Acerero, Apelsa, Industrial Papelera, Tisamatic, Gas Express Nieto, Grupo Securitas, Grupo Senda, Nissan y Sanborns.

Falta de trasparencia.- El Secretario General en funciones de Presidente del CDM del PAN, Maximino Jasso Padrón, afirmó que las faltas contra la transparencia y rendición de cuentas se han convertido en el sello del actual ayuntamiento capitalino. La postura de opacidad es una constante, al igual que las violaciones administrativas y la nula fiscalización, tal como lo demuestran las adjudicaciones directas de obras, sin apego a la legalidad, bajo graves irregularidades y serios cuestionamientos.

Palula.- La próxima semana se decide la suerte de Palula y habitantes de Santo Domingo confían en que la resolución del amparo que promovieron para evitar la construcción del tiradero de desechos peligrosos les sea favorable. Asimismo, lamentan que no haya avances en la denuncia penal interpuesta ante la PGJE, por la falsificación de documentos de parte de la empresa para obtener los permisos ambientales.