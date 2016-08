Carlos Vela y la Real Sociedad inician con victoria

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

La Real Sociedad aprovechó dos errores defensivos de Osasuna para conquistar la primera victoria de la temporada con un gol de Juanmi en el tiempo añadido de la primera parte y otro de Unai García en propia puerta a falta de nueve minutos para la conclusión del choque en El Sadar,donde el mexicano Carlos Vela entró de cambio, al 64′

Saltó mejor al terreno de juego la Real, aunque el encuentro, disputado con más de 30 grados de temperatura, fue igualado, ya que Osasuna equilibró el juego con rapidez, si bien al igual que su rival sin oportunidades claras de marcar.

El conjunto de Eusebio Sacristán desequilibró el choque en el minuto de prolongación añadido por el árbitro.

En un balón cerca del área local que parecía controlado por Osasuna, Zurutuza estuvo listo, caído en el césped, y se adelantó a Miguel Flaño para entregar el balón a Oyarzabal, quien le entregó el gol en bandeja a Juanmi (0-1, ‘46+).

Comenzó cómoda la Real la segunda parte, intentando administrar los esfuerzos con inteligencia ante un Osasuna obligado a un esfuerzo extray con pocas ideas para sorprender a un adversario que apenas pasó apuros.

El segundo periodo se fue consumiendo, con los dos equipos castigados por el calor, sin que ocurrieran cosas, ideal para una Real que en la primera aparición de Carlos Vela pudo aumentar la cuenta, pero David García le quitó el balón al mexicano.



Osasuna, aunque derrochando esfuerzo, fue un quiero y no puedo y no inquietó la portería guipuzcoana salvo en una llegada de Oier que, tras fallo en la salida de Rulli, no encontró rematador.

La Real Sociedad aseguró la victoria a falta de nueve minutos para el final con un gol en propia puerta de Unai García, en un mal despeje de cabeza tras un balón largo de Yuri (0-2, ‘81).