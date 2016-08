Aumenta el baño de sangre

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

¿Cómo es posible que en este país grupos del crimen organizado se enfrenten y luego se arreglen entre sí,

sin que las autoridades mexicanas de todo orden,

no tengan ni idea de lo que sucede? Sólo puede haber una respuesta: han rebasado a las autoridades en todo sentido.

En México, el baño de sangre por ejecuciones es tal, que puede incluso registrarse una cifra más alta a la asentada al final de la Administración de Felipe Calderón.

En nuestro país, la violencia es un asunto más que serio, tanto que en el presente sexenio se podría terminar con una cifra de muertos por violencia más alta que la de la Administración anterior con Felipe Calderón, asunto, que ya es bastante escandaloso.

Periodistas, alcaldes, empresarios, funcionarios, profesionistas y en fin, mexicanos de a pie, engrosan la lista de ejecuciones violentas en nuestro país.

De acuerdo a las cifras y proyecciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el término de este 2016, podría alcanzarse con Peña Nieto al frente del Gobierno, la cantidad de más de 80 mil ejecuciones violentas.

Y si la proyección se sigue hasta finales del 2018, la cifra correspondiente de asesinatos podría rebasar la misma, ya tan escandalosa con la que terminó su mandato Felipe Calderón de más de 100 mil ejecuciones.

¿Por qué poner esto en primerísimo plano?´

La verdad es que con Peña en cuestión de violencia e inseguridad en nuestro país, se exalta ya el nivel del baño de sangre que recorre al país.

Los analistas en seguridad apuntan que contrario a lo que se informó, este Gobierno federal continúa con la “guerra contra el narcotráfico” y sus elevados costos para los llamados “daños colaterales” como denominó Calderón a los inocentes que pierden la vida en este enfrentamiento de grupos criminales y fuerzas del orden.

Si se sigue la ruta de desapariciones y secuestros, la situación no es menor, sino igual de lamentable y desastrosa en términos de ejecuciones.

Si no se le piden cuentas a Peña Nieto por esta cifra de asesinatos en México como si estuviéramos en medio de una guerra civil o entre naciones, es porque la propia Administración ha obviado publicitar a diario su estrategia y resultados contra el crimen.

México no es el país rumbo al desarrollo, ni del despegue con sus reformas estructurales; es más bien una nación violenta vista así por propios y extranjeros.

Acta Divina… En mayo de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que combatiría al crimen organizado con la ayuda de los Estados Unidos.

Para advertir… Cualquier niño mexicano con acceso a Internet, sabe de lo riesgoso que es vivir en este país.