Atractivos encuentros tendrá la Liga Intermunicipal

Atractivos partidos fueron programados para este fin de semana, dentro de la sexta jornada de la Liga Intermunicipal de Futbol “Va por Ti” juega con Gallardía, del Torneo Apertura 2016.

SABATINA

Unidad Deportiva 21 de Marzo, Atlético Terrenito Vs Santos FC, campo 3, 10:00 horas. Unidad Deportiva Condado del Sauzal, Deportivo Jr. Vs Deportivo Brasil, 8:00 horas; Atlético Moran Vs Churritos con Salsa, 12:00 horas. Unidad Deportiva Simón Díaz, Atlético 2000 Vs Campanula Colombia Q.I.S., 8:00 horas; Atlético Silva Vs Real Victoria, 10:00 horas. Unidad Deportiva Garita, Deportivo Gigante Vs San Pancho Genetic, 10:00 horas; Almunia FC Vs Soul Rebel Club, 10:00 horas; EBC Vs Atlético J. Aldana, 12:00 horas.Tangamanga I campo 4 Unidad Infantil, Instituto Leones Santa Rita Vs Universidad Vasconcelos, 12:00 horas; descansa, CEFOR León Soledense.

DOMINICAL

1ª de Ascenso, Unidad Deportiva 21de Marzo, Guerreros Tapia Vs Atlético La Paz, campo 2, 8:00 horas; Deportivo Huerta Vs Deportivo Lara, campo 3, 14:00 horas. Unidad Deportiva Condado del Sauzal, Atlético Condado Vs Desquiciados F.C., 8:00 horas; Drywall Prof.Tabla Roca Vs Rivers, 10:00 horas; Real Peñasco Vs Niupi F.C., 14:00 horas.

Unidad Deportiva Garita, Lamosa Vs Circuito Libertad, 14:00 horas. Unidad Deportiva Simón Díaz, Parquibravos Vs Real Madrid, 8:00 horas; Combinado Soto Vs Transmisiones Automáticas El Burro, 12:00 horas.

Estelar Unidad Deportiva 21 de Marzo, Santos F.C. Vs Deportivo La Coruña, campo 3, 10:00 horas; Transmisiones Yáñez Vs Deportivo Magisterio, campo 3, 12:00 horas; Solito San Felipe Vs Chelsea, campo 3, 8:00 horas. Unidad Deportiva Universitaria, Papas y Papas Alomen Vs UASLP, campo 2, 12:00 horas. Unidad Deportiva Garita, Familys Chelsea Vs Linces Escalerillas, 10:00 horas; Deportivo Praderas Vs Familia 2000, 12:00 horas. Unidad Deportiva Simón Díaz, Trasligusa Wichos Bar Vs Respuesta Ciudadana, 10:00 horas.