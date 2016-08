Analiza INE fiscalizar campaña del ‘Cuau': Córdova

By Redaccion El Heraldo SLP on 27 agosto, 2016

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que se analiza en el Instituto “el inicio de un eventual procedimiento oficioso, en materia de fiscalización para determinar si hay algún tipo de irregularidad”, en torno de la forma en que Cuauhtémoc Blanco asumió la candidatura para alcalde de Cuernavaca, Morelos.

En caso de proceder a una investigación, recordó el presidente del Consejo General, “el INE no está impedido por los secretos fiduciario, bancario y fiscal”.

Abrir eventualmente esos candados, dijo, “dependerá de la complejidad, de la envergadura de la investigación”. Entrevistado luego de asistir al segundo aniversario del Partido Encuentro Social, Córdova declinó comentar a fondo sobre versiones de que el futbolista siete millones de pesos, por ser candidato del Partido Socialdemócrata por la alcaldía de la capital del estado de Morelos.

Ante lo que se ha hecho público, “el INE está analizando el inicio eventualmente de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización para determinar si hay algún tipo de irregularidad”, dijo.

Hasta que el procedimiento no se desahogue, creo que como autoridades electorales tenemos que ser muy responsables y no pronunciarnos respecto de ese hecho, expuso.

“Yo no me atrevería a decir si esto implica algún ilícito electoral o no. Precisamente por eso, deslindar cualquier responsabilidad al respecto es que el INE está indagando, incluso analizando la posibilidad de iniciar un procedimiento oficioso sobre estos hechos”, planteó.

De esa manera es que “estamos analizando si se inicia (una investigación). Estamos recabando los elementos para determinar si es pertinente iniciar un procedimiento oficioso. Si es así, se hará del conocimiento público, “aunque existe la posibilidad de que algún partido político presente una queja”.

Por lo pronto estamos iniciando indagatorias preliminares en este sentido, afirmó.