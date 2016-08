Torrenciales aguaceros colapsan la zona poniente de la ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 26 agosto, 2016

Los torrenciales aguaceros ocurridos en la sierra de San Miguelito y sierra de San Luis, así como en la parte poniente de la ciudad, originó fuertes avenidas de agua que causaron innumerables trastornos en la ciudad y pusieron en riesgo la vida de varias personas.

Elementos de Protección Civil Municipal prestaron apoyo a cientos de ciudadanos y automovilistas que se quedaron varados ante las lluvias torrenciales que afectaron el poniente de la ciudad capital.

De acuerdo a reportes preliminares, se registraron encharcamientos e inundaciones en lateral de Salvador Nava, en el fraccionamiento Villa Antigua, y la caída de un muro perimetral de un colegio particular en dicho sector, además de que se rescataron tres personas de un vehículo bajo un puente anegado.

Martín Bravo Galicia, titular de la corporación reportó que una familia viajaba ayer en la tarde por una de las salidas de Plaza San Luis cuando el agua anegó su vehículo en un puente inferior, por lo que fueron rescatados por elementos a su cargo.

Además se registraron inundaciones en los pasos a desnivel de la Glorieta González Bocanegra y la de La Familia, las cuales quedaron completamente anegadas, aunque no se registraron lesionados,

También, los trabajadores de Protección Civil Municipal, junto con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal prestaron a ayuda conductores varados en la lateral de Salvador Nava, frente a la Plaza Comercial Citadela, mientras que los accesos a Río Santiago fueron cerrados oportunamente, evitando así riesgos para la ciudadanía.

Al momento del primer reporte emitido a las 20:00 horas por Protección Civil, cuadrillas de la corporación retiraban del Libramiento Poniente los escombros generados por el derrumbamiento del muro perimetral en un colegio particular, lo que obstruyó la circulación vehicular de forma temporal.

Aunque hubo encharca-mientos en el lobby de un club deportivo y en algunas aulas de otro colegio privado cercano a la zona, no hubo lesionados y tampoco se registraron inundaciones en las viviendas.

Desde el lugar de los hechos, Bravo Galicia afirmó que la zona centro y norte de la Ciudad capital no registraron problemas por las lluvias, por lo que se encontraba abierta la circulación en el puente de la calle Manuel José Othón.

Pero además dos hombres fueron arrastrados por la corriente en la avenida Salvador Nava, el nivel del agua que se encontraba desde avenida Chapultepec para bajar por la lateral recién rehabilitada de Salvador Nava era bastante considerable y corría con bastante fuerza.

Las personas arrastradas por el agua, eran visibles por un chaleco naranja. Las imágenes de cómo eran arrastrados por el agua fueron captadas por celulares de testigos quienes se encontraban en la plaza Citadilla. Hombres eran arrastrados por la corriente, incluso pasaron por debajo de un camión urbano.

Aproximadamente las 20:00 horas el oficial Enrique Carreto Castillo logro detectar a un menor de edad que ingresó al río Españita por lo que de inmediato se procedió a rescatarlo del lugar.

Por la fuerza de la corriente pudo ser arrastrado resguardándolo hasta el arribo de sus familiares donde el menor dijo llamarse Fredy ,de siete años de edad con domicilio colonia Revolución asimismo arribó su abuelita con nombre María de 69 años de edad con mismo domicilio donde manifestó que se salió sin darse cuenta.