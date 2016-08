Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias: Juan Ramón Nieto

By Redaccion3 on 26 agosto, 2016

Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias, expresó ayer el ex secretario general del Ayuntamiento de la Capital, Juan Ramón Nieto Navarro, quien enfrenta dos procesos abiertos por la Contraloría Interna del ayuntamiento capitalino que corresponden a investigaciones que datan desde los años 2012, 2013 y 2014, en las cuales lo involucraron por las funciones que desempeñaba.

En entrevista Nieto Navarro, explicó que esas presuntas irregularidades, fueron desahogadas en forma oportuna, contestadas cada una de ellas y sólo hace falta que la autoridad correspondiente, se pronuncie sobre el caso.

Además consideró que esto debió ocurrir hace más de tres semanas, “por eso me extraña que aparezca el tema” acotó.

El ahora titular de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado, atribuyo las acusaciones en su contra a un “golpeteo político”, no obstante, insistió en señalar que está tranquilo y que no teme que puedan fincarse en su contra procedimientos sancionatorios en la propia Contraloría Interna municipal, la Auditoría Superior del Estado o la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Por razones del tema me incluyeron, pero no hay nada, no hay fundamento ni siquiera para una sanción de carácter económico, no tienen efecto mayor, no se ha resuelto pese a que se contestaron en su momento. Además el tema no merece absolutamente nada, ni una sanción que llegara a una amonestación, todo está demostrado” finalizó.