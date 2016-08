Pide Madero a Anaya no ser “árbitro y jugador” al mismo tiempo

By Redaccion El Heraldo SLP on 26 agosto, 2016

El diputado y ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió al actual líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, que diga públicamente si va o no por la candidatura presidencial y de ser así, que deje su actual puesto El diputado y ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, pidió al actual líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, que diga públicamente si va o no por la candidatura presidencial y de ser así, que deje su actual puesto.

Entrevistado en Radio Fórmula, Madero señaló que Anayatiene “conflicto de intereses”. “Si realmente decide que quiere ser candidato a la presidencia no puede ser al mismo tiempoárbitro, aspirante, jugador y contendiente”.

Debe, dijo, “decir publicamente que no va a ser aspirante a la presidencia o dejar el cargo y construir su candidatura”.

Desde hace unos días, ambos panistas se han enfrascado en una serie de declaraciones por la designación en en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Madero aseguró que su sucesor le prometió que sería el próximo presidente de la Mesa Directiva, sin embargo, Anaya desmintió ayer dicho acuerdo.

“Yo no apelo al pacto, sino al perfil que tengo, y a los motivos por los cuales Anaya después decidió que no fuera yo, y esos son los que me preocupaban. Que no le muevan el tapete, que no le hagan sombra”.

Ante las críticas que ha realizado a la dirigencia nacional de su partido, Madero rechazó que sea “el nuevo Ernesto Cordero”. “Yo he dicho que yo no voy a ser el nuevo Ernesto cordero formar un grupo que se oposuo al partido a sus decisiones y yo llevo un año dsiendo diputado, apoyando las decisiones de mi partido, yo no estoy formandoe sta falange”, dijo.