Ninguna escuela cerró sus puertas en Nuevo León, afirma ‘El Bronco’

By Redaccion El Heraldo SLP on 26 agosto, 2016

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, habló del caso del ex gobernador, Rodrigo Medina.

En un primer juicio, ha sido vinculado al delito, tiene cita para septiembre, no puede salir del país; está él y cuatro funcionarios más de su gobierno en un primer caso”, dijo.

Señaló que la actual administración se encargará de probar la culpabilidad de Medina de la Cruz, por malos manejos de recursos del estado durante su administración.

Tenemos que demostrar el dicho nuestro, que e que hubo una malversación de fondos importante que se comprometió el patrimonio de los neoloneses de una manera no legal y eso es lo que nosotros estamos argumentando y, además, tenemos las pruebas de ello”, explicó.

Rodríguez Calderón reiteró que el Congreso local no debe tener la Auditoría Superior del estado, para que no se use con fines políticos.

El Congreso hace un dictamen de rechazo a cuantas públicas y luego el Pleno las aprueba en contrario al dictamen; el ciudadano se enoja, se molesta, se encabrona… yo creo que la Auditoria Superior no debe ser parte del Congreso… que la auditoria superior sea un ente autónomo, sin influencias ni del gobierno ni del Congreso”, detalló.

En el tema de las acciones que mantiene el magisterio disidente en la entidad, “El Bronco” sostuvo que mantiene un acercamiento muy estrecho con líderes de laCNTE para escuchar sus demandas y encontrar una pronta solución al conflicto.

No hay ninguna escuela cerrada. Cada semana hablo con los líderes de la CNTE y estamos cercanos al SNTE para saber qué les hace falta a los maestros, como están; hace falta que el gobierno escuche, si escuchamos encontraremos soluciones más rápidas y evitamos conflictos”, aseguró.

Respecto a la posibilidad para contender en 2018, dijo que primero debe atender los “asuntos de casa”, como devolverle a los neoloneses la confianza y la tranquilidad.

La circunstancia del 2018 se va a dar si así están las condiciones, si no, pues no se da; no estoy trabajando para eso, creo que Nuevo León merece respeto en ese sentido, la gente del estado necesita resultados”.

El tema de la corrupción es un tema que le pega al país también; quien no colabora contra la corrupción, está siendo parte de ella […] Todavía hay muchas cosas que se deben hacer en el estado. Como mi mamá me dice: apresúrale porque el gobierno se acaba”, finalizó.