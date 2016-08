Mujeres embarazadas podrán elegir cuándo quieren su incapacidad prenatal

By Redaccion El Heraldo SLP on 26 agosto, 2016

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, José Sigona Torres celebró que ahora las mujeres que están embarazadas puedan elegir cuando quieren su incapacidad prenatal, por lo que si lo desean podrán pasar más tiempo con sus bebes después de nacer.

Indicó que antes las mujeres que estaban embarazadas tenían derecho a dos incapacidades de 42 días, una previa y otra posterior al parto, pero con la finalidad de favorecer la lactancia materna y que las mamas puedan pasar mayor tiempo posible con él bebe, ahora podrán elegir cuantos días previo al parto quieren descansar y el resto se tomara después.

“Esto quiere decir que si ella tiene programada una fecha para el 1 de octubre, si quiere nada más estar una semana previa a su fecha pedir una semana antes y el resto de los días los hará posterior al parto”, dijo.

El delegado federal aclaró que esto no afecta a ningún patrón porque serán los mismos días de incapacidad, “lo único que se hace es que la mamá tiene la posibilidad de elegir cuando quiere su incapacidad”.

Agregó que además ahora sólo saldrá una sola incapacidad por los 82 días, y no tendrá que presentarse dos veces, además que si así lo desea todo el control prenatal puede ser con un médico particular y sólo asistir a una cita al IMSS para que de conocimiento de su embarazo.

Lo anterior, después de que por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a partir del pasado 1 de julio, las embarazadas pueden traspasar libremente hasta 4 semanas del periodo prenatal al postparto, lo que incre-mentaría hasta en 66 por ciento el tiempo que pasan con sus bebés.

Para ello, se expedirá un certificado único de incapacidad hasta por 84 días y quienes decidan atender su embarazo fuera del Instituto tendrán que acudir en una sola ocasión, en la semana 34 de gestación, a la clínica que les corresponda.